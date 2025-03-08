Samsun'da kaçak avlanan 2 kişiye 100 bin 700 lira ceza kesildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaçak avlanan 2 kişiye 100 bin 700 lira ceza uygulandı.

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bağlı Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlileri ile Terme ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı avcılığın önüne geçmek için bölgede çalışma yürüttü.

Denetimlerde Çarşamba ilçesinde yasak avlandıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

Şüphelilere "belgesiz avlanmak", "yasal süreleri dışında avlanmak" ve "takozsuz yarı otomatik tüfek kullanmak"tan 32 bin lira, 19 kara tavuk, 5 öter ardıç ve bir karga vurduklarından dolayı da 68 bin 700 lira tazminat olmak üzere toplam 100 bin 700 lira para cezası kesildi.

Jandarma tarafından av tüfeklerine el konulurken vurulan kuşlar, Milli Parklar ekiplerince teslim alındı.