Samsun'da dernekte kumar oynayan 38 kişiye 351 bin 386 lira ceza verildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir dernekte kumar oynayan 38 kişiye 351 bin 386 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar-tombala oyunu önleme faaliyeti kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Bir dernekte kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonda kumar oynayan 38 kişi ile kumar oynatan İ.K'yi (48) yakaladı.

Polis, 38 kişiye toplamda 351 bin 386 lira idari para cezası uygularken, İ.K'ye "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.