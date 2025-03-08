Ebeveynlere "çocuklarınızla kaliteli vakit geçirin" tavsiyesi

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Sağlıklı bireyler yetiştirmede iletişimin önemine dikkati çeken eğitim uzmanı, ebeveynlere çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde hazırlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda iki gün süren Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda bugünlerde hızla değişen toplumsal dinamikler, küreselleşme, teknolojik dönüşüm, teknoloji, sosyal medya, sosyal riskler ve sapkın akımların aile birliğini tehdit etmesi üzerinde duruldu.

Akademisyenler ve uzmanlar, çalıştayda 5 amaca yönelik 10 stratejik hedef ile Samsun'da yürütülecek 50 faaliyetin belirlenmesi için görüş ve önerilerini sundu.

- "Çocuğun ilgiye, sevgiye ihtiyacı var, bunları karşılayabilmeliler"

Çalışma gruplarında yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Kadın ve Aile Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Kumcağız, AA muhabirine, çalıştayın aile ve evlilik kurumunun korunması ile güçlendirilmesi adına son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kumcağız, ailenin korunması noktasında derinlemesine görüşmeler yaptıklarını ve fikirler ortaya atıldığını belirterek, "Aile bireylerinin iletişimi nasıl daha sağlıklı olabilir, problemleri olduğunda aileler kimlerden yardım alabilirler? Aslında bununla ilgili yapılan faaliyetler ve çalışmalar var. Bunlar daha nasıl zenginleştirilebilir, sağlıklı boşanma ve parçalanmış ailelerin çocuklarıyla ilgili neler yapılabilir, ne gibi çözüm önerileri var? Bunları ana hatlarıyla ele aldık." dedi.

Ailenin toplumun en temel direği olduğuna işaret eden Kumcağız, şunları kaydetti:

"Sağlıklı toplumlarda sağlıklı bireylerin oluşması önemli. Bu kapsamda aileye büyük sorumluluklar düşüyor. Ebeveynler ekonomik anlamda çocuklarına gelecek vadedebilmek adına çalışıyor. Aslında ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimi çok kıymetli. Çocuklarına vakit ayırmalılar. Yani etkili vakit ayırabilme, bu kapsamda çok önemli. Eve gelindiği zaman 15 dakika, yarım saat konuşulmalı. Çocuk neler yaptı bugün, ne ihtiyacı var? Çocuğun ilgiye, sevgiye ihtiyacı var, bunları karşılayabilmeliler."