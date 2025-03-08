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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:17 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:30
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan veya ticaretini yapan zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 1565 sentetik ecza hapı ve 41,35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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