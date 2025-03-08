Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ekipler, İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 1565 sentetik ecza hapı ve 41,35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan veya ticaretini yapan zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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