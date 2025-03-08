Bafra Gençlik Merkezi güreş takımı, il şampiyonasında 15 madalya aldı
Bafra Gençlik Merkezi Yıldızlar U15 kız güreş takımı, Bayanlar Samsun Güreş İl Şampiyonası'nda 15 madalya kazandı.
Bafra Gençlik Merkezi Yıldızlar U15 kız güreş takımı, Bayanlar Samsun Güreş İl Şampiyonası'nda 15 madalya kazandı.
Bafra Gençlik Merkezi'nin Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi bünyesinde faaliyet gösteren güreş branşı Yıldızlar U-15 kız takımı, Samsun Yaşar Doğu Spor Kompleksinde düzenlenen İl Şampiyonası'nda başarıya imza attı.
Genç sporcular, şampiyonadan 6 birincilik, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük madalyasıyla döndü.
Dereceye giren sporcular 13-14 Mart tarihlerinde Tekirdağ'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandılar.
Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, genç sporcuların başarısından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
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