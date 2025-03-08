Bafra'da gençlik merkezi gönüllüleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde huzurevi ziyaret etti

Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Merkezi gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde huzurevini ziyaret etti.

Genç gönüllüler, Bafra 75. Yıl Huzurevi'ni ziyaret ederek buradaki kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ziyaret sırasında huzurevi sakinlerine karanfiller takdim eden gençler, bağlama eşliğinde türküler söyleyerek keyifli anlar yaşattı.

Huzurevi sakinleri de gençlerin bu anlamlı ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Huzurevindeki annelerimizi ziyaret ederek hem onların Kadınlar Günü'nü kutladık hem de onları neşelendirdik. Gençlerin bu anlamlı ziyareti, farklı nesiller arasında güzel bir bağ kurulmasına vesile olduk." dedi.