Bafra Belediye Başkanı Kılıç ve Milletvekili Kırcalı, iftarda vatandaşlarla buluştu
AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediye iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, belediye iftar çadırında vatandaşlarla bir araya geldi.
Ramazan boyunca açık olacak iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelen Kırcalı ve Kılıç, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
İkili daha sonra kepçeleri alarak vatandaşlara yemek ikram etti.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, konuşmasında, "Huzuru ve bereketi ile bizleri çepeçevre saran mübarek Ramazan ayında değerli hemşehrilerimiz ile bir arada olmanın kıymeti paha biçilemez. Her fırsatta yan yana, gönül gönüleyiz. Aynı sofrada birliği ve beraberliği yaşıyoruz. İftar çadırında vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, sunulan hizmetten memnuniyet duyduklarını görmek bizleri mutlu ediyor. Bafra’mızda sergilediğimiz sosyal belediyecilik örneği ile her yaştan hemşehrimizin kalbine dokunuyoruz. Allah birlik ve beraberliğimize zeval vermesin." dedi.
Başkan Kılıç, Bafra'da sergiledikleri sosyal belediyecilik anlayışıyla her yaştan vatandaşın kalbine dokunduklarını vurguladı.
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