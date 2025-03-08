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        Samsun'da geleneksel hale gelen Kapıkayafest, 23-27 Temmuz'da gerçekleştirilecek

        Samsun'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin (Kapıkayafest) altıncısı, 23-27 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:59 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:07
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        Samsun'da geleneksel hale gelen Kapıkayafest, 23-27 Temmuz'da gerçekleştirilecek
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        Samsun'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin (Kapıkayafest) altıncısı, 23-27 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Doğayı yaşat, sporu yaşa" sloganıyla 2018'den bu yana belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen Kapıkayafest, Bafra'nın Asar ile Kapıkaya mahalleleri arasında doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirecek.

        Festival boyunca katılımcılar, yamaç paraşütü, dağcılık, bisiklet turu ve su sporları gibi ekstrem sporları deneyimleme fırsatı bulacak. Ayrıca kültürel etkinliklere katılma, Kapıkaya'nın doğal güzelliklerinde kamp yapma ve doğayla iç içe vakit geçirme imkanını yakalayacak.

        Ülkenin ve dünyanın tek çevre temalı festivali özelliğini taşıyan Kapıkayafest, Bafra'nın tarihi, turistik, kültürel ve doğal zenginliklerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmayı hedefliyor.

        Festival, Bafra'nın dünyaya açılan kapısı olarak nitelendiriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel olan festivale yoğun tempoyla hazırlandıklarını belirtti.

        Kılıç, şunları ifade etti:

        "Bu yıl festivalimiz, 23-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Profesyonel ve amatör sporcularımız, doğa tutkunlarımız, ziyaretçilerimiz, uzaktan ve yakından gelen tüm katılımcılarımız için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl da birbirinden eğlenceli aktivitelerimizle sezona damga vuracak Bafra'mızı ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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