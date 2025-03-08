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        Samsun'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 14:02 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:02
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        Samsun'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "evden hırsızlık" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı İlkadım'da belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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