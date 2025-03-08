Samsun'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "evden hırsızlık" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı İlkadım'da belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
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