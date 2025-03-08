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        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde dernekte kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:18 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:26
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        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde dernekte kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira idari ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir dernekte kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

        Ekipler, kumar oynayan S.K. (49), F.Y. (44), Ö.N. (61) ve S.Ö.K. (45) ile kumar oynatan İ.T.U'yu (54) yakaladı.

        Polis, kumar oynayan 4 kişiye toplamda 36 bin 988 lira idari ceza uyguladı. İ.T.U. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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