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        Samsun'da seyir halindeyken alev alan karton yüklü tır yandı

        Samsun'da karton yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:47 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:54
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        Samsun'da seyir halindeyken alev alan karton yüklü tır yandı
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        Samsun'da karton yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Hacıömerli Denetim İstasyonu civarında seyir halindeki yabancı plakalı karton yüklü tır alev aldı.

        Sürücüsünün yol kenarına çekerek indiği tırda alevler tüm aracı sardı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Ekiplerce söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

        Sürücünün Tiflis'ten yüklediği yükü, Kayseri'ye götürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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