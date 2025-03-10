Samsun'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Samsun'da, Vali Orhan Tavlı başkanlığında "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Vali Tavlı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, kentte uyuşturucu, organize suç örgütleri, terör örgütleri, suç yapılanmaları ve düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla mücadele ettiklerini dile getirdi.

Samsun'da hakkında yakalama kararı alınanlar için çemberin her gün daha da daraldığını belirten Tavlı, "Şubat ayı içerisinde hakkında hapis cezası bulunan 456 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiş, ifadesi alınmak için aranan 1607 şahıs hakkında da gerekli işlemler tesis edilmiştir. Geçtiğimiz yılın şubat ayında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 25, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 47 azalış görmekteyiz. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında 281 ruhsatsız silah ele geçirilmiş ve 335 şahıs hakkında da işlem tesis edilmiştir. Huzurlu bir Samsun için tüm gücümüzle çalışmaya devam edecek, huzurumuzun bozulmasına asla müsaade edilmeyecektir." dedi

Şubat ayı içerisinde terör örgütlerine yönelik 9 operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Tavlı, "Teröre yönelik operasyonlarda 3 şahıs tutuklanmış, 8 şahıs gözaltına alınmış, 3 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Organize suçlarla mücadelede 10 operasyonda 1 organize suç çetesi çökertilmiş, 59 şahıs gözaltına alınmış, 27 şahıs tutuklanmış, 12 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Bu operasyonlarda 195 bin 700 Türk Lirası ve bin 350 dolar para ile maddi değeri 244 bin 800 TL olan mal varlığına el konulmuştur." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile mücadeleyi terörle mücadele seviyesinde gördüklerine işaret eden Tavlı, "Uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen 71 operasyonda 80 şahıs gözaltına alınmış, 49 şahıs tutuklanmış ve 25 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanıcılığı başta olmak üzere meydana gelen 92 çeşitli olayda toplam 102 şahıs gözaltına alınmıştır." diye konuştu.