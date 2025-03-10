Samsun'da evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Liman Mahallesi Nebiler Caddesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında, yaşları 4 ila 10 arasında değişen S.A. ile akrabaları M.Ş. ve U.C.Ş'nin evde yalnız oldukları sırada, çakmakla oynayan M.Ş. yangın çıkardı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın evde hasara neden oldu.

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