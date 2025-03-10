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        Samsun'da evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu

        Samsun'un İlkadım ilçesinde çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın evde hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 19:18 Güncelleme: 10.03.2025 - 19:18
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        Samsun'da evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın evde hasara neden oldu.

        Liman Mahallesi Nebiler Caddesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında, yaşları 4 ila 10 arasında değişen S.A. ile akrabaları M.Ş. ve U.C.Ş'nin evde yalnız oldukları sırada, çakmakla oynayan M.Ş. yangın çıkardı.

        Kısa sürede büyüyen alevleri gören komşular, eve giderek çocukları tahliye etti.

        İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı.

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