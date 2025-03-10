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        Samsun'da görevli "şahinlere" 11 yeni motosiklet teslim edildi

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli motosikletli trafik polis timi "şahinlere" 11 yeni motosiklet törenle teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 20:09 Güncelleme: 10.03.2025 - 20:09
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        Samsun'da görevli "şahinlere" 11 yeni motosiklet teslim edildi
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        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli motosikletli trafik polis timi "şahinlere" 11 yeni motosiklet törenle teslim edildi.

        Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, yeni motosikletlerin trafik kazalarına müdahale, trafik denetimleri ve vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirilmesinde ekiplerin etkinliğini ve hızını artıracağını söyledi.

        Konuşmaların ardından Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli motosikletli trafik polis timi "şahinlere" 11 yeni motosiklet teslim edildi.

        Şahin ekibine eklenen yeni motosikletlerle birlikte ekip sayısı 35'e yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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