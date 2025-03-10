Samsun'da görevli "şahinlere" 11 yeni motosiklet teslim edildi

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, yeni motosikletlerin trafik kazalarına müdahale, trafik denetimleri ve vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirilmesinde ekiplerin etkinliğini ve hızını artıracağını söyledi.

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