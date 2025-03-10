Samsun'da Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Mustafa Çavuş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonundaki programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının bereket ve birliktelik ayı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iradeleriyle birlikte terörün biteceğini aktaran Çavuş, "Ülkemiz ve milletimizin düşmanlarına vereceğimiz en büyük cevabı veriyor, en tesirli kurşunu sıkıyoruz. Bizi bize düşman edenlerin hayallerini yok ediyoruz. 40 yıldır düşman değirmenine su taşıyanlarda gördü ki hizmet ettikleri Türk milletine düşman olanlardı. Şu anda oluşan birlik ve beraberlik iklimi, Siyonistlerin işlerine gelmediği için, içimizdeki bazı Siyonist uşaklarının farklı söylemler ile birliğimizi bozmaya çalışmasına rağmen hedeflediğimiz şekilde terörsüz Türkiye'yi oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı Burhan Mucur'da, birlik ve beraberliğin daim olması ile nice ramazanlar geçirmeyi temenni etti ve katılımcılara teşekkür etti.

Samsun Ülkü Ocakları İl Başkanı Gökhan Yaşar ise Ülkü Ocakları olarak milli ve manevi değerlere sahip çıkmayı kendilerine görev edindiklerini ve bu yolda verilecek her katkının kıymetli olduğunu söyledi.

Programa, AK Partili ve MHP'li çok sayıda belediye başkanı ve meclis üyesi ile STK temsilcileri de katıldı.