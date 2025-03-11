Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 3 bin kız öğrenciye yapay zeka eğitimi verilmeye başlandı

        Samsun Canik Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 3 bin kız öğrenciye yapay zeka ve girişimcilik eğitimi verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:59 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 3 bin kız öğrenciye yapay zeka eğitimi verilmeye başlandı
        ABONE OL

        Samsun Canik Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 3 bin kız öğrenciye yapay zeka ve girişimcilik eğitimi verilmeye başlandı.

        Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde, Avustralya Büyükelçiliğinin Doğrudan Yardım Programı desteğiyle "Girişimci Kızlar Yapay Zeka ile Yükselişe Geçiyor" projesi hayata geçirildi.

        Projeyle 1,5 yıl içinde 3 bin kız öğrenciye yapay zeka temelli uygulamalar, girişimcilik eğitimi, problem çözme, yaratıcı düşünme ve takım çalışması konusunda eğitim verilecek.

        Projenin açılışına katılan Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliğinden konsolos Scott Holt, projenin burada hayata geçtiğini görmenin kendileri için çok kıymetli ve anlamlı olduğunu dile getirerek, "Birçok proje içinden bu proje en öne geçti ve en yüksek puanı aldı. Çok hızlı değişimlerin yaşandığı bir dünyadayız. Özellikle bu yapay zeka programının çocuklarla buluştuğunu görmek bizim için çok kıymetli." dedi.

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise keşif kampüsünün 3 yıl önce eğitim vermeye başladığını söyledi.

        Ulusal bazda keşif kampüsünün Türkiye'nin ilklerinden biri olduğunu vurgulayan Sandıkçı, "Kampüsümüze ismini verdiğimiz Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyorum. Onun oğullarının T3 Vakfı ile Türkiye'de teknoloji hamlesi şahlandı. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nü 3 ayda tamamladık. Bugün gelinen noktada geçen ay Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden Türkiye'nin en iyi keşif kampüsü ödülünü aldık. Bugüne kadar 150 binin üzerinde öğrenciye burada eğitim verdik. Burası uygulama sınavıyla aldığımız öğrencilerin 2 yıl eğitim gördüğü bir yer." ifadesini kullandı.

        Sandıkçı, eğitim verirken dünya çapındaki projeleri de takip ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Avustralya Büyükelçiliğinin kızlarımıza yönelik bu desteğini görünce arkadaşlarımız projeyi yazdılar. Proje, konsolosluk tarafından yüksek puan aldı. Doğru şeyler yaptığınızda mesafe 10 bin kilometrenin üzerinde de olsa doğruyla buluşabiliyorsunuz. Yeter ki doğru olsun, yaptığımız işler geleceğe ve insana dokunur olsun. Temel gayemiz var. Değişen bir dünyada yaşıyoruz. Hızla değişen dünyaya ayak uydurmak için bu okulu açtık. Dünyadaki devletlerin halkını ve geleceği kurtarma anlamında bu tür yatırımların çok değerli olduğunu düşünüyorum."

        Eğitim alan çocuklar ise ilk kez yapay zeka kullanmaya başladıklarını, bundan sonra yapacakları projelerde yapay zekadan yararlanacaklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Suudi Arabistan'da ABD-Ukrayna zirvesi
        Suudi Arabistan'da ABD-Ukrayna zirvesi
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok"
        "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok"
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?

        Benzer Haberler

        Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı'nın ardından
        Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı'nın ardından
        Samsun'da "Ruhsal Hastalıklar Dayanışma Hattı" vatandaşlara hizmet veriyor
        Samsun'da "Ruhsal Hastalıklar Dayanışma Hattı" vatandaşlara hizmet veriyor
        Samsun'da 250 bin makaron ele geçirildi
        Samsun'da 250 bin makaron ele geçirildi
        Samsun'da ruhsatsız tüfek ve tabanca ile yakalanan kişi gözaltına alındı
        Samsun'da ruhsatsız tüfek ve tabanca ile yakalanan kişi gözaltına alındı
        Bafra Ziraat Odasından çiftçilere ve muhtarlara iftar
        Bafra Ziraat Odasından çiftçilere ve muhtarlara iftar
        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı