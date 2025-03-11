Samsun'da 3 bin kız öğrenciye yapay zeka eğitimi verilmeye başlandı

Samsun Canik Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 3 bin kız öğrenciye yapay zeka ve girişimcilik eğitimi verilmeye başlandı.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde, Avustralya Büyükelçiliğinin Doğrudan Yardım Programı desteğiyle "Girişimci Kızlar Yapay Zeka ile Yükselişe Geçiyor" projesi hayata geçirildi.

Projeyle 1,5 yıl içinde 3 bin kız öğrenciye yapay zeka temelli uygulamalar, girişimcilik eğitimi, problem çözme, yaratıcı düşünme ve takım çalışması konusunda eğitim verilecek.

Projenin açılışına katılan Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliğinden konsolos Scott Holt, projenin burada hayata geçtiğini görmenin kendileri için çok kıymetli ve anlamlı olduğunu dile getirerek, "Birçok proje içinden bu proje en öne geçti ve en yüksek puanı aldı. Çok hızlı değişimlerin yaşandığı bir dünyadayız. Özellikle bu yapay zeka programının çocuklarla buluştuğunu görmek bizim için çok kıymetli." dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise keşif kampüsünün 3 yıl önce eğitim vermeye başladığını söyledi.

Ulusal bazda keşif kampüsünün Türkiye'nin ilklerinden biri olduğunu vurgulayan Sandıkçı, "Kampüsümüze ismini verdiğimiz Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyorum. Onun oğullarının T3 Vakfı ile Türkiye'de teknoloji hamlesi şahlandı. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nü 3 ayda tamamladık. Bugün gelinen noktada geçen ay Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden Türkiye'nin en iyi keşif kampüsü ödülünü aldık. Bugüne kadar 150 binin üzerinde öğrenciye burada eğitim verdik. Burası uygulama sınavıyla aldığımız öğrencilerin 2 yıl eğitim gördüğü bir yer." ifadesini kullandı.

Sandıkçı, eğitim verirken dünya çapındaki projeleri de takip ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Avustralya Büyükelçiliğinin kızlarımıza yönelik bu desteğini görünce arkadaşlarımız projeyi yazdılar. Proje, konsolosluk tarafından yüksek puan aldı. Doğru şeyler yaptığınızda mesafe 10 bin kilometrenin üzerinde de olsa doğruyla buluşabiliyorsunuz. Yeter ki doğru olsun, yaptığımız işler geleceğe ve insana dokunur olsun. Temel gayemiz var. Değişen bir dünyada yaşıyoruz. Hızla değişen dünyaya ayak uydurmak için bu okulu açtık. Dünyadaki devletlerin halkını ve geleceği kurtarma anlamında bu tür yatırımların çok değerli olduğunu düşünüyorum."