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        Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı'nın ardından

        Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Elif Sobi, "2025 yılının 'Aile Yılı' seçilmesini çok anlamlı buluyorum çünkü aile değerlerinin yok olmaya başladığı bir süreçteyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:15 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:15
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        Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı'nın ardından
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        Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Elif Sobi, "2025 yılının 'Aile Yılı' seçilmesini çok anlamlı buluyorum çünkü aile değerlerinin yok olmaya başladığı bir süreçteyiz." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde hazırlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda 25 Şubat'ta iki gün süren Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi.

        Çalıştayda belirlenen 5 amaca yönelik 10 stratejik hedef ile Samsun'da yürütülecek 50 faaliyetin belirlenmesi için çalışma grubunda akademisyenler ve uzmanlar görüş ve önerilerini sundu.

        Çalışma gruplarında yer alan OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Elif Sobi, AA muhabirine çalıştayla ilgili değerlendirmede bulundu.

        İki gün süren çalıştayda aileyle ilgili her konuya temas edilmeye çalışıldığını ifade eden Sobi, ailenin dijitalleşme boyutundan demografik yapısına, bağımlık, şiddet, kadın, çocuk, genç gibi pek çok konunun ele alındığını anlattı.

        Sobi, "STK'lar, kamu kurumlarından farklı katılımcıların olduğu beyin fırtınası yaptığımız bir çalışma ortamı. Verimli geçtiğini düşündüğüm bir çalıştay. 2025 yılının 'Aile Yılı' seçilmesini çok anlamlı buluyorum çünkü aile değerlerinin yok olmaya başladığı bir süreçteyiz. Devletin bunu bir farkındalığa dönüştürmesi özellikle dini ve ahlaki değerlerin yozlaşmaya başladığı, geri plana atıldığı bu dönemde bizim için çok kıymetli." dedi.

        Sobi, bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla birlikte işbirliği yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

        "İnsanların ekonomik özgürlükleri, ben merkezli bir anlayışla yetişmeleri...Günümüz gençliği bu anlayışı çok daha ileri boyuta taşıyor. Muhtemelen bu artarak da devam edecek. Artık tedbir almamız gerektiğinin farkındayız. Sosyal medya ile birlikte bunun normalleşen bir sürece dönmesi, insanların evlilikle ilgili sorunlarına karşı tahammüllerinin, sabırlarının azalması yine etkenlerden biri olabilir. Bir çocuğu yetiştirirken önceliklerimize dini ve ahlaki değerlerimizi yani biz önce insan yetiştirmeye çalışmamız gerekiyor ki insan olmadan Müslüman olamayız. İnsani değerlere sahip olmadan Müslümanın değerlerine sahip olamayız. "

        Bir yerde akademik başarıya dayalı "proje çocuklar" diğer tarafta da ihmal edilmiş çocukların yetiştirildiğini, bunların ise yarının anne ve babası olduğunu anlatan Sobi, "Tüm bunlar yetişkin olduklarında, genç olduklarında, kendileri de ebeveyn olduklarında doğru rol modelle yetişmedikleri doğru rol ve sorumluluklara sahip olamadıkları bir süreç yaşanıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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