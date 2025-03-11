Samsunspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular, yaklaşık 1saat çalıştı. Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, daha sonra çift kale maç yaptı.

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