Samsun'da kaçak tütün ve makaron ele geçirildi
Samsun'un Alaçam ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda, bandrolsüz makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda, bandrolsüz makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, şüpheli Ş.S'nin (50) ikameti, iş yeri ile aracında arama yaptı.
Aramalarda 4 bin 140 adet doldurulmuş bandrolsüz makaron, 10 bin adet bandrolsüz boş makaron, 1,2 kilogram kaçak tütün ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli Emniyete götürüldü.
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