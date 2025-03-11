Samsun Devlet Opera ve Balesi müzede konser verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) müze konseriyle sanatseverlerle buluştu.

Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde, opera ve operet sevenlerin yakından tanıdığı J. Massenet, S. Cardillo, F. Cilea, G. Bizet, Ernesto De Curtis, A. Dvorak, G. Verdi, Eduardo di Capua ve J. Offenbach'ın eserleri seslendirildi.

Piyanoda Diego Moccia, soprano Seda Ortaç, mezzo soprano Stare Çelebi ve tenor Ari Edirne'ye eşlik etti. Konser, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Tek bölümden oluşan konser, 30 dakika sürdü.