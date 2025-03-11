Terme'de kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor

Havaların ısınmasıyla birlikte kışlaklardan çıkmaya hazırlanan tarım zararlısı kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, zararlının yoğun görüldüğü ilçe ve köylerde ilaçlama çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Terme'nin Bazlamaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen ilaçlama programına katıldı.

Sağlam, kahverengi kokarcanın 2017 yılında Terme ilçesinden bölgeye giriş yaptığını, 2023 ve 2024 yıllarında Çarşamba ve Terme ilçelerinde ciddi zararlara yol açtığını belirtti. 2025 yılında popülasyonun daha da artarak yayılabileceğini vurgulayan Sağlam, mücadelede üreticiler başta olmak üzere tüm sektör paydaşlarının koordineli hareket etmesinin önemine dikkati çekti.