Havza'da ASFED 250 adet ramazan kolisi dağıttı

Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) Havza ilçesinde 250 adet ramazan kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

ASFED adına hazırlanan koliler, Federasyon üyesi Havza Sanayici, İş İnsanları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği (HASİYAD) tarafından mahalle muhtarlarına teslim edildi.

HASİYAD Başkanı Aydın Kaya, bu yıl ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ASFED tarafından 5 bin 555 adet ramazan kolisi hazırladığını ve bu kolilerinden 250 adedinin Havza'da dağıtıldığını belirterek, "Rahmet ve bereket ayında, yardıma muhtaç ailelerin yüzlerini güldürmek, onları yalnız bırakmamak ve dayanışma duygusunu pekiştirmek amacıyla başlatılan bu kampanyaya destek olan herkese teşekkür ederim. HASİYAD olarak üyesi olduğumuz ASFED ailesinin içerisinde olmak bizlere gurur vermekte. Sayın Genel Başkanımız Osman Yılmaz ve bu yardımların ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ramazanın barış, huzur ve dayanışma getirmesini temenni eder, tüm halkımıza sağlıklı, mutlu ve bereketli bir ramazan dilerim." dedi.

Yardım kolilerini teslim alan Karşıyaka Mahalle Muhtarı Sevil Çelik ise ASFED Genel Başkanı Osman Yılmaz ve HASİYAD Başkanı Aydın Kaya'ya teşekkür ederek, "Bu mübarek günlerde ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bir lokma koymaktan geri durmayan herkesten Allah razı olsun, Rabbim hayırlarını kabul etsin." diye konuştu.