GÜNCELLEME - Samsun'da bıçakla öldürdüğü kişinin cesedini evin bodrumunda saklayan şüpheli tutuklandı
Samsun'un Canik ilçesinde, bıçakla öldürdüğü kişinin cesedini bir evin bodrumunda saklayan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Canik ilçesinde, bıçakla öldürdüğü kişinin cesedini bir evin bodrumunda saklayan şüpheli tutuklandı.
Yavuzselim Mahallesi'nde 6 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Alzheimer hastası Sebahattin Coşar (69) hakkında yakınları tarafından kayıp ihbarı yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmada bir evin bodrumunda Coşar'ın cesedine ulaştı.
Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Coşar'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına götürüldü.
Cesedin bulunduğu evin, cinayetin şüphelisi E.Y'nin (23) babasına ait olduğu tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, tutuklandı.
Şüphelinin, 14 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
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