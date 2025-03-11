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        Samsun'da 6 bin 168 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 bin 168 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 18:19 Güncelleme: 11.03.2025 - 18:27
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        Samsun'da 6 bin 168 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 bin 168 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 6 bin 168 sentetik ecza hapı, 25 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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