Samsun'da 6 bin 168 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 6 bin 168 sentetik ecza hapı, 25 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 bin 168 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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