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        Samsun'da sis etkili oldu

        Samsun'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 22:18 Güncelleme: 11.03.2025 - 22:26
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        Samsun'da sis etkili oldu
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        Samsun'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan sis, bir süre sonra etkisini daha da artırdı.

        Karadeniz sahil yolu ile Samsun-Ankara, Samsun-Ordu ve Samsun-Sinop kara yollarında görüş mesafesi düştü.

        Bazı yerlerde görüş mesafesi 25 metreye kadar indi.

        Ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin sabaha kadar etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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