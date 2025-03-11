Samsun'da sis etkili oldu

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin sabaha kadar etkili olması bekleniyor.

Bazı yerlerde görüş mesafesi 25 metreye kadar indi.

Karadeniz sahil yolu ile Samsun-Ankara, Samsun-Ordu ve Samsun-Sinop kara yollarında görüş mesafesi düştü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sis, bir süre sonra etkisini daha da artırdı.

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