Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
İlkadım ilçesinde belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 3 bin 920 sentetik ecza hapı, 25,65 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı, bir zanlının ise işlemleri sürüyor.
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