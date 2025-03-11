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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 23:41 Güncelleme: 11.03.2025 - 23:51
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        İlkadım ilçesinde belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 3 bin 920 sentetik ecza hapı, 25,65 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı, bir zanlının ise işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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