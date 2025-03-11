Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Şüphelilerden 3'ü "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra emniyetten serbest bırakıldı, bir zanlının ise işlemleri sürüyor.

İlkadım ilçesinde belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 3 bin 920 sentetik ecza hapı, 25,65 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

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