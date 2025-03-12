AK Parti Samsun İl Başkanı Köse, Havza'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Havza ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Köse, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, il, ilçe yöneticileri ile Belediye Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Teravih namazının ardından kafe ve çay ocaklarını ziyaret eden Köse ve beraberindekiler, vatandaşlarla sohbet etti.

Köse ve beraberindekiler, rahatsızlık geçiren AK Parti Havza İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Veli Tuncay'a da evinde ziyarette bulundu.

Köse, burada yaptığı açıklamada, ülkeye hizmet için tüm kadrolarıyla sahada olduklarını söyledi.

Ramazanın ruhuna uygun şekilde hareket etmek, birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile olmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Köse, bu anlayış içinde her gün bir yerde bulunarak çalışmalar sürdürdüklerini kaydetti.