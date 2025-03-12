Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılında Samsun'da anıldı

Samsun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde "Bir Yıldız Bir Hilal İlelebet İstiklal" temasıyla düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulü’nün 104. Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy' u Anma Günü programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlkadım Köksal Ersayın Anadolu Lisesi öğretmeni İlhan Hoşgit'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında düzenlenen "İstiklal Marşı'mızdan Seçilen Üç Sözcükten Oluşan En İyi Cümle Afişi" yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Törende, Köksal Ersayın Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Bir suikast karşısında Mehmet Akif", "Mehmet Akif Nasrullah Camii'nde", "Mehmet Akif Ersoy bir suikast mahallinde" ve "İstiklalin Öyküsü" adlı piyesler sergilendi.

Programa, Vali Tavlı'nın yanı sıra İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, protokol üyeleri, öğretmen, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.