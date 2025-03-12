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        Samsun'da hırsızlık suçundan 63 kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan 63 kaydı bulunan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:08
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        Samsun'da hırsızlık suçundan 63 kaydı bulunan şüpheli tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan 63 kaydı bulunan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, Bafra'da bir ikametten yaklaşık 220 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 18 bin lira çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, belirlenen hırsızlık şüphelisi G.Y'yi gözaltına aldı.

        Şüphelinin evindeki aramada, hırsızlık sırasında giydiği kıyafetler ile ayakkabı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "evden hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlamasıyla tutuklandı.

        Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemiyle yapılan kontrolde, şüphelinin "hırsızlık" suçundan 63 kaydı olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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