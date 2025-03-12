Samsun'da hırsızlık suçundan 63 kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemiyle yapılan kontrolde, şüphelinin "hırsızlık" suçundan 63 kaydı olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, Bafra'da bir ikametten yaklaşık 220 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 18 bin lira çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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