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        Samsun Valisi Tavlı'dan Bafra ziyareti

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:31 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:31
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        Samsun Valisi Tavlı'dan Bafra ziyareti
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra ilçesini ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vali Tavlı, iftar sonrası Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti.

        Esnafla yakından ilgilenen Vali Orhan Tavlı, hayırlı işler dileyerek bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

        Ziyaret sırasında Vali Tavlı, vatandaşlarla birlikte çay içerek sıcak ve samimi sohbetler etti.

        Vali Orhan Tavlı'ya ziyaretinde, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç eşlik etti.

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