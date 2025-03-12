Samsun Valisi Tavlı'dan Bafra ziyareti
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra ilçesini ziyaret etti.
Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra ilçesini ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vali Tavlı, iftar sonrası Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti.
Esnafla yakından ilgilenen Vali Orhan Tavlı, hayırlı işler dileyerek bereketli kazançlar temennisinde bulundu.
Ziyaret sırasında Vali Tavlı, vatandaşlarla birlikte çay içerek sıcak ve samimi sohbetler etti.
Vali Orhan Tavlı'ya ziyaretinde, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç eşlik etti.
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