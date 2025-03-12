Samsun Valisi Tavlı'dan Bafra ziyareti

Vali Orhan Tavlı'ya ziyaretinde, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç eşlik etti.

Ziyaret sırasında Vali Tavlı, vatandaşlarla birlikte çay içerek sıcak ve samimi sohbetler etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vali Tavlı, iftar sonrası Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet etti.

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