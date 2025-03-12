Samsun'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı

Samsun'un Salıpazarı, Havza, Vezirköprü, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar düzenlendi.

Salıpazarı Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonundaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, burada yaptığı konuşmada, "İstiklal Marşımız, milletimizin yurt ve bayrak sevgisinin, özgür ve bağımsız yaşama tutkusundan ödün vermeden haksızlıklara karşı dimdik ayakta durarak yeniden var olma mücadelesinin simgesi olmuştur." dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanıp programda şiirler okundu, düzenlenen "İstiklal Marşını En Güzel Okuma" yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Programa, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, İlçe Müftüsü Furkan Avcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Havza

Havza Belediye Kültür Merkezinde Havza İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü İbrahim İşliyen'in günün anlam ve önemine dair konuşmasının ardından öğrenciler tarafından oratoryo gösterim ve slayt gösterimi yapıldı.

Programa, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Baş Komiser Mehmet Tekinasa, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilciler, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

-Vezirköprü

Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Köprülüler Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Gürhan, günün anlamını belirleyen bir konuşma yapıldı. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinlik sonunda ilçe protokolü İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında hazırlanan resim sergisini gezdi.

-Bafra

Bafra Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, açılış konuşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Mustafa Altınpınar, günün anlamına yönelik yaptığı konuşmasında "İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünde, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz. Bu özel günde, vatan ve millet sevgimizi bir kez daha perçinleyeceğiz." dedi.

Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi, "Bir Yıldız Bir Hilal İlelebet İstiklal" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Etkinlikte ayrıca, İstiklal Marşı konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Mini konser ve "İşte O Bayrak" adlı gösteri de katılımcıların beğenisine sunuldu.

-19 Mayıs

Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlik şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar ardından Nesibe Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro ve çeşitli etkinlikler sergilendi.

Program öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Belediye Başkan Osman Topaloğlu, kurum amirleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.