SAMDOB "Masal Şatosu" müzikalini sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" müzikalini yarın minik sanatseverlerle buluşturacak.

Rejisör Şahan Gürkan ve Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı çocuk müzikali, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

"Uyuyan Güzel" masalından esinlenen, prensini beklemek yerine onu aramak için yola çıkan prensesi konu alan eser, Şahan Gürkan'ın rejisiyle sahneye konulacak.

Eserin koreografisini Zeynep Bengier, kostümlerini Şükran Kırcı, dekor tasarımını Orhan Açıkgöz, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut yapacak.

14 şarkının yer aldığı "Masal Şatosu" çocuk müzikalinin konusu ise şöyle:

"Kötü Peri'nin büyüsü, Doralion kentini ve tüm dünyayı tehdit etmektedir. Bu büyüyü ancak bir 'Ya-Pi' yani yakışıklı bir prens bozabilecektir. Doralion kentinin güzel prensesi, soytarı Çatlak Çanak'ı prensi bulması için şatodan gönderir. Soytarı, Gergedan ve yolda karşılaştıkları terk edilmiş Köpüş, prensi bulmak için maceralı bir yolculuğa çıkar."​​​​​​

Eser, yarın saat 11.00 ve 13.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelenecek.