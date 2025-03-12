Samsun'da "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

Samsun'da çocuklara ramazan ayının atmosferini yaşatmak ve onları oruç tutmaya alıştırmak amacıyla "tekne orucu" etkinliği düzenlendi.

Hacı Fatma Kahraman 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen etkinlikte, çocuklar ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak için "tekne orucu" tuttu.

Öğle vaktiyle oruçlarını açan 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri "Ramazan Sokağı" etkinliklerine katıldı.

Çocuklar, Hacivat-Karagöz ve farklı stantlardaki eğlenceli oyunlarla güzel zaman geçirdi.

Çocuklara, ramazan sevincini ve geleneğini yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla Osmanlı şerbeti, Osmanlı macunu, pamuk şekeri gibi geleneksel ikramlarda bulunuldu.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır, her yıl çocuklara yönelik düzenledikleri ramazan etkinliklerini bu yıl da sürdürdüklerini dile getirdi.

Ramazan sevincini çocuklarla paylaşmak istediklerini ifade eden Çakır, "Tekne orucu dediğimiz sembolik bir etkinlikle onlara oruç tutmanın ne demek olduğunu, iftar, sahur gibi kavramların anlamlarını ve ramazan ayının sevincini anlatmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde bu ayın fazilet ve bereketini en güzel şekilde onlarla yaşıyoruz. Manevi değerlerimizi çocuklarımıza kazandırmak, onları Rabbini, Peygamberini, vatanını, milletini seven bireyler olarak yetiştirmek öncelikli hedefimiz." dedi.

Programa, İlçe Müftüsü Ömer Yay, Kur'an kursu öğreticileri ile öğrencileri katıldı.​​​​​​​