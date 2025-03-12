Samsun'da "Tarihi Süreç ve Edebi İçeriği ile İstiklal Marşımız" konulu panel düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulamaları Merkezi tarafından "Tarihi Süreç ve Edebi İçeriği ile İstiklal Marşımız" konulu panel düzenlendi.

OMÜ'de düzenlenen panelin moderatörlüğünü yapan, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlık için çok fedakarlık yaptığını söyledi.

Batı emperyalizminin Anadolu'daki Türk-İslam varlığını yok etmeye yönelik girişimleri olduğuna dikkati çeken Çağlayan, "Birinci Dünya Savaşı sonrasında vatanın büyük bir bölümünün işgal altına alınmasına rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Türk milleti bağımsızlık mücadelesinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etti." dedi.

Panele, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.