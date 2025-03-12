TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu'nun dayısı Halit Reis'in cenazesi Samsun'da defnedildi

Törene, Reis'in ailesi ve akrabalarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve vatandaşlar katıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden iki çocuk babası Halit Reis'in(80) cenazesi Darboğaz Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Soylu, burada başsağlığı dileklerini kabul etti.

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