Samsunspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular, 1 saat 20 dakika çalıştı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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