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        Samsunspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 19:49 Güncelleme: 12.03.2025 - 20:01
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        Samsunspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular, 1 saat 20 dakika çalıştı.

        Antrenmana dinamik ısınma ve dar alanda oyunla başlayan futbolcular, günü şut çalışmasıyla tamamladı.

        Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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