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        Samsun'da silahla ateş ettiği görüntüleri sosyal medyaya yükleyen kişi yakalandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde silahla ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 23:05 Güncelleme: 12.03.2025 - 23:09
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        Samsun'da silahla ateş ettiği görüntüleri sosyal medyaya yükleyen kişi yakalandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde silahla ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişi yakalandı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sanal Devriye faaliyetleri kapsamında E.S'nin (32) sosyal medya hesabında silahla ateş ettiği görüntülere rastladı.

        E.S'nin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 1 ruhsatsız tabanca, 1 faturasız kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 21 tabanca mermisi, 69 av tüfeği kartuşu ve 61 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Operasyonda E.S. ile birlikte ikamette bulunan D.S. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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