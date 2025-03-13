Samsun'da "kasten öldürme"den hüküm giyen kişi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde "kasten öldürme"den hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.
Samsun'un Bafra ilçesinde "kasten öldürme"den hüküm giyen kişi yakalanıp cezaevine konuldu.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri bu çalışmalar çerçevesinde, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y'yi (36) Dededağı Mahallesi'nde yakaladı.
Söz konusu hükümlü adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.
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