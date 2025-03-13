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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:05
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 6 bin 797 sentetik ecza hapı, 150 gram esrar, 65 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

        Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hapis cezasıyla yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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