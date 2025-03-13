Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 6 bin 797 sentetik ecza hapı, 150 gram esrar, 65 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

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