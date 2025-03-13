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        İlkadım Belediyesi ile KADEM Arasında iş birliği protokolü imzalandı

        İlkadım Belediyesi ile KADEM arasında, kadınlara yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:06
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        İlkadım Belediyesi ile KADEM Arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        İlkadım Belediyesi ile KADEM arasında, kadınlara yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

        İlkadım Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan İhsan Kurnaz ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Samsun İl Temsilcisi Senagül Sohum'un belediyede imzaladığı protokol kapsamında Samsun'da yaşayan kadınların toplumsal hayatta daha aktif rol alabilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınlara yönelik şiddetin önlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

        Ayrıca, kadınların bilgi ve yeteneklerini daha verimli kullanabilmeleri için çeşitli eğitim ve destek programları düzenlenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurnaz, sosyal projelere verdikleri önemin, KADEM ile yapılan iş birliğiyle daha da pekiştiğini vurgulayarak, "Kadınlara yönelik farkındalık çalışmaları ve hayata geçirdiği projelerle kadınların toplumdaki yerini daha da güçlendiren KADEM ile belediyemiz arasında önemli bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol ile şehrimizde yaşayan kadınlara fırsat eşitliği sağlamak, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek ve kadınların entelektüel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kurnaz, kadın girişimciliğini artırmak, kadınların potansiyelini geliştirmek ve onları toplumsal hayatta daha da güçlendirmek için KADEM ile birlikte eğitim programları düzenleyeceklerini, kadınlara yönelik çalışmaları desteklemek ve onların toplumda daha güçlü bir yer edinmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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