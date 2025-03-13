Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde baharın habercisi leylekler yuvalarına erken dönüyor

EMRE DİLEK - Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, baharın gelişini müjdeleyen leyleklerin dönüşüyle hareketlenmeye başladı.

Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerini kapsayan 56 bin hektarlık delta, zengin ormanlık alanında çok sayıda leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor.

Deltada yer alan 950 yuvadan 60'ının bulunduğu Doğanca Mahallesi'ndeki "Leylek TOKİ" bölgesine, bu yıl leylekler beklenenden erken döndü.

Afrika'dan göç eden leylekler, yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sorumlusu Kadir Yılmaz, AA muhabirine, "İlkbaharın habercisi leylekler, şubatın son haftası ve martın ilk haftası itibarıyla erkenden alana giriş yaptı. Deltada yaklaşık 3-4 bin arasında leyleğin konaklamasını bekliyoruz." dedi.

Ağaçlardaki leylek yuvalarının ağırlığının 500 kilogramdan başlayıp 1 tona kadar çıktığını belirten Yılmaz, leyleklerin her yıl aynı yuvaya döndüğünü söyledi.

Leyleklerin her dönüşlerinde onardıkları yuvaların kütlelerinin zamanla arttığını dile getiren Yılmaz, leyleklerin iri yuvalarını genellikle dişbudak ağaçlarına yaptığını anlattı.

Yılmaz, yuva yapımının erkek leyleklere ait olduğunu, dişilerin ise yuvayı beğenmeleri halinde eş olmayı kabul ettiğini söyledi.

Mart ile ağustos arasında deltada kalan leyleklerin, yavrularını yetiştirdikten sonra Afrika'ya göç ettiğini bildiren Yılmaz, leyleklerin yaklaşık 3 ay süren göçün sonunda, 5-6 bin kilometre aştığını kaydetti.

Deltadaki diğer kuş türlerine ilişkin bilgi veren Yılmaz, "Kızılırmak Deltası'nda Türkiye'de görülen 500 kuş türünün 365'i tespit edilmiş durumda. Bu türlerden 200'ü deltada sürekli ürüyor. Diğer 165 tür ise ilkbahar ve sonbaharda geliyor." diye konuştu.