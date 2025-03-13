Samsun'da genç gönüllüler ve çalışanları şehitliği ziyaret etti

Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Merkezi'nin atölye çalışmalarına katılan genç gönüllüler ve çalışanları Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu, dualar edildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, milli ve manevi değerlere sahip çıkan bir gençlik yetiştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Erdoğan, bu amaçla gençlerle birlikte şehitlik ziyaretini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.