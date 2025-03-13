Bafra Kızılırmak Deltası'nda su samurlarının oynadığı anlar görüntülendi
Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Deltası'nda birbirleriyle oynayan su samurları, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Deltası'nda birbirleriyle oynayan su samurları, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Sulak alanlarıyla öne çıkan, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip deltada 2 su samuru görüldü.
Su samurlarının suda birbiriyle oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, 2 su samurunun dakikalarca suda oynaması yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.