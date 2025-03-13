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        SAMDOB "Masal Şatosu" müzikalini minik sanatseverlerle buluşturdu

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" çocuk müzikalini sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:05 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:19
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        SAMDOB "Masal Şatosu" müzikalini minik sanatseverlerle buluşturdu
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" çocuk müzikalini sahneledi.

        Şahan Gürkan ve Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı çocuk müzikali, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde beğeniye sunuldu.

        "Uyuyan Güzel" masalından esinlenilen, prensini beklemek yerine onu aramak için yola çıkan prensesi konu edinen müzikal, eserin yazarlarından Şahan Gürkan'ın rejisiyle sahneye konuldu.

        Eserin koreografisini Zeynep Bengier, kostümlerini Şükran Kırcı, dekor tasarımını Orhan Açıkgöz, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut üstlendi.

        14 şarkının yer aldığı "Masal Şatosu" çocuk müzikalinin konusu ise şöyle:

        "Kötü Peri'nin büyüsü, Doralion kentini ve tüm dünyayı tehdit etmektedir. Bu büyüyü ancak bir 'Ya-Pi' yani yakışıklı bir prens bozabilecektir. Doralion kentinin güzel prensesi, soytarı Çatlak Çanak'ı prensi bulması için şatodan gönderir. Soytarı, Gergedan ve yolda karşılaştıkları terk edilmiş Köpüş, prensi bulmak için maceralı bir yolculuğa çıkarlar."​​​​​​

        Çocukların ilgi gösterdiği müzikal, 20 Mart'ta yeniden sahnelenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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