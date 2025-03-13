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        Salıpazarı'nda kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor

        Salıpazarı ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:12
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        Salıpazarı'nda kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor
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        Salıpazarı ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları sürüyor.

        Salıpazarı Belediyesi, tarım alanlarına zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele kapsamında kullanılmayan metruk binalar, boş evler, kamu binaları ve çatı katlarında ilaçlama yaptı.

        Belediye Başkanı Refaettin Karaca, yaptığı açıklamada, geçen yıl kahverengi kokarca böceğinin fındık üreticilerine büyük zarar verdiğini hatırlatarak, "Üreticimiz bu zararlı nedeniyle büyük kayıplar yaşadı ve fındık fiyatları olumsuz etkilendi. Bu yıl benzer bir durumun yaşanmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetimler olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Vatandaşlarımız da yetkililerin aldığı kararları ve uyarıları dikkate alarak gerekli önlemleri almalı." ifadelerini kullandı.

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