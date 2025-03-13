Salıpazarı'nda Voleybol Turnuvası düzenlendi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen Voleybol Turnuvası sona erdi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen Voleybol Turnuvası sona erdi.
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Salıpazarı Okul Sporları 2. Küme Genç Kızlar ve Erkekler Voleybol Turnuvası sona erdi.
Turnuvada genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde sporcular mücadele etti.
Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
Törene, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
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