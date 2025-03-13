Salıpazarı'nda Voleybol Turnuvası düzenlendi

Törene, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Turnuvada genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde sporcular mücadele etti.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Salıpazarı Okul Sporları 2. Küme Genç Kızlar ve Erkekler Voleybol Turnuvası sona erdi.

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