Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da ramazan boyunca fırın denetimlerini sürdürüyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde, ramazan ayı boyunca vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırınlar denetleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 19:58 Güncelleme: 13.03.2025 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da ramazan boyunca fırın denetimlerini sürdürüyor
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde, ramazan ayı boyunca vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırınlar denetleniyor.

        Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ekmek ve pidelerin gramajları ile hijyen standartları titizlikle inceleniyor.

        Yapılan denetimler sonucunda, 4 ayrı fırında belirlenen gramajın altında pide üretimi yapıldığı tespit edildi.

        Toplamda 112 adet eksik gramajlı pideye el konuldu.

        Hijyen kurallarına uymayan ve eksik gramajlı üretim yapan işletme sahiplerine ihtar ve cezai işlem uygulandı.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde ramazan ayı boyunca ekiplerimiz sıkı denetim çalışması gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atan hiçbir çalışmaya müsaade etmeyeceğiz. Denetim çalışmaları kapsamında kurallara uygun çalışan, gramajında üretim yapan tüm işletmelerimize teşekkür ediyorum. Ramazan sonuna kadar denetimlerimiz hızla devam edecek" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
        Bakan Fidan Şam'da
        Bakan Fidan Şam'da
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        İki şehir aynı sofrada buluştu
        İki şehir aynı sofrada buluştu
        Samsunspor, Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar almak istiyor
        Samsunspor, Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar almak istiyor
        Samsun'da öğrencilere SİBERAY Kulübü ve projesi tanıtıldı
        Samsun'da öğrencilere SİBERAY Kulübü ve projesi tanıtıldı
        Salıpazarı'nda Voleybol Turnuvası düzenlendi
        Salıpazarı'nda Voleybol Turnuvası düzenlendi
        Salıpazarı'nda kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor
        Salıpazarı'nda kahverengi kokarca ile mücadele sürüyor
        Samsun'da minibüsün çarptığı elektrikli bisikletteki sürücü öldü
        Samsun'da minibüsün çarptığı elektrikli bisikletteki sürücü öldü