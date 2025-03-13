Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü Onur Mert B. ile yanındaki Burak B. (17) Hasan Efe B. (17) ve Mehmet Emin Ö. (15) ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Onur Mert B. (20) idaresindeki 55 BB 252 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde, Taner H'nin (20) kullandığı 55 ARL 763 plakalı cip ve Meksut K. (66) yönetimindeki 55 JR 585 plakalı otomobile, ardından da beton elektrik direğine çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.