Samsun'da çiftçiler, kahverengi kokarcaya karşı "seferberlik" başlattı

İLYAS GÜN - Karadeniz Bölgesi'nde Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındık ve birçok tarımsal ürüne zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele için Samsun'da çiftçiler seferberlik başlattı.

Kentte başta fındık olmak üzere 300'e yakın tarım ürünü ve bitkiye zarar veren kahverengi kokarca zararlısı ile biyolojik, biyoteknik ve kimyasal olarak 3 farklı türde mücadele sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde üreticilere kimyasal mücadele konusunda eğitim verildi. Ayrıca kentte bulunan ziraat odalarının desteğiyle ilaç ve ilaçlama makineleri alındı.

Ayvacık, Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, muhtarlara ilaç, ilaçlama makinesi ve koruyucu giysi dağıtımı yaptı.

Koruyucu elbiselerini giyen çiftçiler, başta ev ve ahırlarını olmak üzere köylerinde bulunan boş binaları tek tek ilaçlayarak, kahverengi kokarca ile mücadele ediyor.

- "Kahverengi kokarcayı yok edeceğiz"

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, kahverengi kokarcanın ürünlere zarar verdiğini söyledi.

Zararlıyla mücadele için çiftçileri bilinçlendirdiklerini ve seferberlik başlattıklarını anlatarak, "Biyolojik, biyoteknik ve kimyasal olarak mücadele ederek bu kahverengi kokarcayı yok edeceğiz. Kışın bu zararlı kışlaklarda zaman geçiriyor. Bunun için buraların ilaçlamasını yaptırıyoruz. Yani metruk binalar ile evlerin dışlarında kışlak mücadelesi yapıyoruz." diye konuştu.

Sağlam, şöyle konuştu:

"2025 yılı üretimi için seferberlik ilan ettik. 2024 yılındaki üretime göre daha hazırlıklıyız. Çiftçilerimiz de muhtarlarımız herkes kendi mücadelesini kendi mahallesinde vererek inşallah bu zararlıyı en aza indirmeye çalışıyoruz. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bu zararlıya karşı parazit olan Samuray arısı üretiyor. Samuray arılarını salarak ekolojik dengede beraber yaşanabilir hiç ilaç kullanmadan üretim yapacağımız günleri inşallah en kısa zamanda yakalarız diye ümit ediyorum."