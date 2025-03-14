Samsun'da çiftçiler, kahverengi kokarcaya karşı "seferberlik" başlattı
İLYAS GÜN - Karadeniz Bölgesi'nde Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındık ve birçok tarımsal ürüne zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele için Samsun'da çiftçiler seferberlik başlattı.
İLYAS GÜN - Karadeniz Bölgesi'nde Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındık ve birçok tarımsal ürüne zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele için Samsun'da çiftçiler seferberlik başlattı.
Kentte başta fındık olmak üzere 300'e yakın tarım ürünü ve bitkiye zarar veren kahverengi kokarca zararlısı ile biyolojik, biyoteknik ve kimyasal olarak 3 farklı türde mücadele sürüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde üreticilere kimyasal mücadele konusunda eğitim verildi. Ayrıca kentte bulunan ziraat odalarının desteğiyle ilaç ve ilaçlama makineleri alındı.
Ayvacık, Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, muhtarlara ilaç, ilaçlama makinesi ve koruyucu giysi dağıtımı yaptı.
Koruyucu elbiselerini giyen çiftçiler, başta ev ve ahırlarını olmak üzere köylerinde bulunan boş binaları tek tek ilaçlayarak, kahverengi kokarca ile mücadele ediyor.
- "Kahverengi kokarcayı yok edeceğiz"
Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, kahverengi kokarcanın ürünlere zarar verdiğini söyledi.
Zararlıyla mücadele için çiftçileri bilinçlendirdiklerini ve seferberlik başlattıklarını anlatarak, "Biyolojik, biyoteknik ve kimyasal olarak mücadele ederek bu kahverengi kokarcayı yok edeceğiz. Kışın bu zararlı kışlaklarda zaman geçiriyor. Bunun için buraların ilaçlamasını yaptırıyoruz. Yani metruk binalar ile evlerin dışlarında kışlak mücadelesi yapıyoruz." diye konuştu.
Sağlam, şöyle konuştu:
"2025 yılı üretimi için seferberlik ilan ettik. 2024 yılındaki üretime göre daha hazırlıklıyız. Çiftçilerimiz de muhtarlarımız herkes kendi mücadelesini kendi mahallesinde vererek inşallah bu zararlıyı en aza indirmeye çalışıyoruz. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bu zararlıya karşı parazit olan Samuray arısı üretiyor. Samuray arılarını salarak ekolojik dengede beraber yaşanabilir hiç ilaç kullanmadan üretim yapacağımız günleri inşallah en kısa zamanda yakalarız diye ümit ediyorum."
- "Çatıları, metruk yerleri, odunlukları, ahırları ilaçlıyoruz"
Çarşamba ilçesine bağlı Demirarslan Mahallesi Muhtarı Savaş Türe ise köyün en önemli geçim kaynağının fındık olduğunu söyledi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası ile kahverengi kokarca ile mücadele etmek için seferberlik ilan ettiklerine işaret eden Türe, "Bize ekipman ve ilaç sağlandı. Köylülerimizle seferber olduk, mücadeleye devam ediyoruz. Özel kıyafetlerimizi giyerek çatıları, metruk yerleri, odunlukları, ahırları ilaçlıyoruz. Amacımız kahverengi kokarcayı bahçelere indirmeden müdahaleyi buralarda yapmak. Yüzde 70 veya 80'ini orada öldürürsek alanda kalanlarla biyolojik mücadeleye devam edeceğiz." dedi.
Türe, kahverengi kokarcanın büyük kayıplara neden olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:
"Burası fındıktan başka geliri olmayan bölge. Sadece fındıkla kalmıyor bu soyayı da fasulyeyi de yiyor. Yemediği bir ürün yok. En son kavak ağacına bile zarar vermeye başladı. Köyümüzde üretilen ürünün üçte bire düşmesine neden oldu ama üçte bire düşme bile yetmedi, fındığın randımanı da 30 ile 32 arasına düşürdü. Fındıkta 40 randımanı geçen çok az üreticimiz oldu. Ekonomik kaybımız çok büyük. Onun için halkımız bilinçli, hep beraber sahadayız ve ilaçlamaya devam edeceğiz."
Kivi üreticisi Rahim Baş ise köydeki evleri ve çatılarını ilaçladıklarını anlatarak, "Bu zararlıdan kurtulmak için mücadele ediyoruz. En fazla fındık, kivi, ceviz olmak üzere aklınıza hangi ürün gelirse zarar verdi. Yani bu köyün gelir kaynağı bitti. Bununla mücadele etmemiz lazım. Yetkililerimiz bize ilaç ve ilaçlama makinesi temin etti biz de köylüler olarak hep birlikte mücadele yapıyoruz." ifadesini kullandı.
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