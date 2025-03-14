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        Samsunspor'un transfer tahtası 1 Temmuz'da açılacak

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'a FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağının 1 Temmuz'da sona ereceği ve transfer tahtasının açılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 13:32 Güncelleme: 14.03.2025 - 13:32
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        Samsunspor'un transfer tahtası 1 Temmuz'da açılacak
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'a FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağının 1 Temmuz'da sona ereceği ve transfer tahtasının açılacağı bildirildi.

        Kırmızı-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım ve kulüp avukatı Anıl Dinçer’in FIFA ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "Yapılan verimli görüşmenin sonucunda, FIFA’dan sizlerin uzun süredir sabırla beklediği müjdeyi vermek istiyoruz. An itibarıyla, FIFA’dan resmi onay yazısını aldık. 2025/26 futbol sezonunun yaz transfer dönemi başlangıç tarihi olan 1 Temmuz 2025 itibarıyla transfer tahtamız açılacak ve yeni transferlerimizi resmen kaydetmeye başlayacağız. İnanın, çok zorlu süreçlerden geçtik. Ancak tüm bu zorluklarda hep birlikte kenetlendik ve herkese ne kadar büyük bir camia olduğumuzu gösterdik. FIFA, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde verdiğimiz hukuk mücadelesi süresince ve bu sürecin her aşamasında, Samsunspor’u ve bizleri bir an olsun yalnız bırakmayıp sabırla ve sükûnetle desteklediğiniz, Atatürklü armamızın peşinden fedakarca koştuğunuz için her birinize sonsuz teşekkür ediyoruz."

        Taraftarlara çağrıda bulunulan açıklamada, Avrupa Ligi hedefleri doğrultusunda geride kalan tüm maçlarda takımın yalnız bırakılmaması ve 90 dakika desteklenmesi istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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